Больше сотни обманутых: В Омске закрыли юридическую фирму, вымогавшую у клиентов деньги

Омичей уговаривали платить, а решение проблем затягивали. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В деятельности крупной юридической фирмы предстоит разобраться омской полиции. В просторный офис в центре города обращались множество омичей, рассчитываю на качественную юридическую помощь, но по факту ее не получали. Как выяснили следователи, завлекали клиентов бесплатными юридическими консультациями, но уже на них убеждали, что без платных услуг решить проблему человека не получится. Обращались с разными проблемам: от перерасчета пенсий до регистрации недвижимости. Многие соглашались заплатить, но после поступления денег, процесс решения проблемы искусственно затягивался или вовсе прекращался. Некоторым , чтобы оплатить помощь юристов, приходилось брать крупные кредиты. Даже когда люди пытались расторгнуть договор с фирмой, им продолжали звонить и требовать погашения долга за работу специалистов.

В пресс-службе полиции уточнили, что в деле набралось более 100 пострадавших, которые обратились в органы. Сумма ущерба составляла от 10 до 100 тысяч рублей в каждом случае. Сейчас расследование продолжается, идет сбор доказательств.