Дожди помогут проверить качество отремонтированных дорог в Омске

Дожди в Омске продлятся неделю. Фото: Олег УКЛАДОВ

Дожди в Омске только начались, а уже успели подтопить несколько центральных улиц. В мэрии сообщили, что откачали за сутки почти 90 кубометров застоявшейся воды с Банковского переулка, Щербанева, в районе перекрестков Красный Путь - Фрунзе, Декабристов - Сьездовской, а также путепровода по улице 21-й Амурской. Там наблюдался наибольший застой воды. Пока осадки не уйдут из Омской области, дорожники будут следить за подтоплением дорог и с помощью спецтехники оперативно их устранять. Как отметили в мэрии, дожди помогут и проверке качества отремонтированных в этом году дорог.

- При выявлении локальных мест застоя воды дорожники будут проводить работы по откачке воды с привлечением спецтехники. Если подобные участки будут обнаружены на объектах нацпроекта, будут выясняться причины подтоплений. В случае нарушений со стороны подрядчиков, контролирующими службами и организациями будут выданы предписания подрядчикам со сроками устранения выявленных замечаний, - отметила в мэрии.