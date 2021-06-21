Омский чиновник решил заработать прибавку к зарплате, притворившись больным

Чиновник сам себе выплатил пособия. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Муромцевском районе Омской области местный чиновник пошел под суд местный чиновник, который решил подзаработать за счет бюджета.

Как выяснили в ходе проверки, с февраля по апрель 2019 года чиновник получил листок нетрудоспособности, по которому должен был получать содержание. В это время он продолжал работать и получать зарплату в полном объеме. Вопросы возникли потому, что начисление зарплаты и выплат он назначал себе самостоятельно. За три месяца сверх зарплаты чиновник получил чуть больше 136 тысяч рублей.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Дело дошло до суда. Рассмотрев все доказательства, суд назначил чиновнику наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно.