Бывший омский полицейский сливал гостайны за взятки

Экс-полицейский уже получил один срок, но он легко может увеличиться. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ФСБ обвиняет одного из бывших полицейских Омска в разглашении гостайны. К такому выводу пришли следователи, рассматривая одно из его дел. Как установили следователи, в январе 2020 года полицейский договорился о взятке с омичкой, которая пыталась спасти дочь от уголовной ответственности. За деньги правоохранитель раскрыл женщине засекреченные данные, гиф секретности которых еще не спал в установленные законом сроки.

Как уточнили в пресс-службе УФСБ, сейчас расследование продолжается. Бывшему полицейскому грозит до четырех лет лишения свободы. Это будет уже второй срок, который придется отбывать полицейскому. Буквально на прошлой неделе суд вынес ему приговор в виде заключения на 3 года. Его обвиняли в покушении на взятку в 1,5 миллиона рублей за прекращение уголовного дела.