В Омске нашли подростка, пропавшего на выходных

На минувших выходных, 18 июня, полиция попросила помощи в поисках 16-летнего подростка. Родители отвезли парня в колледж, а дальше его передвижения были неизвестны. На занятия он так и не пошёл, у друзей не останавливался.

В итоге, как сообщили в пресс-службе УМВД, задержали подростка в Одесском районе. Он рассказал, что пешком собирался дойти в Юго-Восточную Азию. Несостоявшегося путешественника привезли в Омск и передали родителям. Сейчас рассматривают вопрос о постановке парня на учет в инспекции по делам несовершеннолетних.