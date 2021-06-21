Стало известно, что появятся на землях у омского дендросада, вокруг которых спорят власти и экоактивисты

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Пять дней осталось до публичных слушаний, на которых решат судьбу территории у дендросада. Они состоятся 25 июня в 14.00 в режиме онлайн через Zoom. Вокруг этих земель развернулись жаркие споры. Власти предлагают лишить их статуса памятника природы, чтобы можно было организовать там рекреационный парк. Сторонники движения «Защитим дендросад» категорически против. Они подозревают, что в чиновников есть планы отдать эти земли под строительство.

Замминистра природных ресурсов и экологии Александр Сердюков рассказал, что эти страхи беспочвенны. Он заверил: кафе, ресторанов или торговых центров в этом парке не будет.

- Там будут тропинки для пешеходов, скамейки. Будет некое зонирование этой территории. Там, возможно, оставим хороший луг, который нет необходимости засаживать деревьями, - цитирует Сердюкова медиа "Трамплин". - А вот на землях, очищенных от строительного мусора, это сделать можно. Большой проблемы с семенами и саженцами не будет: мы не будем заказывать редкие деревья из Швеции или Канады.

Чиновник добавил, что возможно на этих землях сделают уголок с тренажерами.