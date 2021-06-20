Подозрения на счет омича, три года насиловавшего детей сожительницы, возникали у родственников давно

Внешне Андрей казался порядочным человеком, в это верила и его сожительница.

Много вопросов вызывает история, произошедшая в семье Черных (фамилия изменена) из Омска. Там на протяжении трех лет отчим, Андрей Юшкевич (имя изменено), домогался троих детей. Долгое время с помощью запугиваний и уловок, ему удавалось скрывать происходящее от всех. Но подозрения в том, что Андрей - не порядочный человек, возникали у родственников семьи уже давно.

- Я зашел попроведовать детей и в квартире сидел Андрей, на столе алкоголь. Мне рассказал, что пришел попроведовать Ольгу. Я даже позволил себе рюмку с ним выпить. Разговорились. Он рассказал, что с его тогдашней сожительницей проблемы в отношениях, а там ведь тоже были дети. Но ничего конкретного Андрей не ответил. Это мне тогда уже не понравилось и меры надо было принимать, пока до большой беды не дошло. Но Ольга убедила, что у них все хорошо. Потом стал все реже заходить, теперь жалею, - вспоминает дядя детей. Все его беспокойства отрицала Ольга, мать пострадавших. Она утверждала, что в семье все хорошо.