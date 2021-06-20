В Омске дети, которых три года терроризировал насильник, собирались уйти из семьи в детдом

Трое детей в семье Черных (фамилия изменена) три года страдали от домогательств нового отчима. Его почти сразу после смерти матери в дом привела мать. Она искала поддержку для себя, но не замечала, что происходит с детьми. Как выяснилось, омич три года насиловал троих детей, мальчика и двух девочек, и умело это скрывал. Мужчина так запугал детей, что они долгое время держали все в секрете не только от матери, но и друг от другу.

- Детей довели до того, что они сами собирались в детдом, даже обратились ко мне за помощью. Я тогда удивился, с чего это вдруг? Они все подробно и рассказали. Сейчас дети уже не говорят про детдом, хотят остаться с матерью, но она ведет себя совершенно неправильно. Она до сих пор продолжает защищать Андрея, - рассказал дядя детей, к которому они обратились за помощью. Мужчина рассказал "Комсомолке", как обстояли дела в семье.