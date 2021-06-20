На Театральной площади высадят более 130 деревьев

В администрации Омска рассказали, как будет озеленена Театральная площадь:

- В настоящее время на площади у Музыкального театра продолжается третья очередь комплексного благоустройства, в частности, подрядчик приступил к ремонту парковки за зданием театра, установке гранитного бортового камня и ограждений вдоль ул. Лермонтова и Пушкина.

Также здесь установят туалетный модуль, уложат рулонный газон на площади около 5000 кв м.

В рамках благоустройства территории будут снесены 10 аварийных старовозрастных кленов, все остальные произрастающие в зоне производства работ деревья будут сохранены. Подрядной организации указано на необходимость аккуратного и бережного проведения земляных работ, чтобы не повредить корневую систему существующих деревьев. Необходимо отметить, что в рамках благоустройства на Театральной площади также будут высажены 75 ясеней (высотой до 3 м), 19 туй (до 2 м) и 38 туй (до 1 м), которые сформируют живую изгородь. Также площадь украсят многолетние цветы: мискантус, вейник, пижма, шалфей, лилейник, флоксы, овсяница и другие.