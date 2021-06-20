Омичи пожаловались на огромные очереди из желающих сдать тест на антитела к коронавирусу

Омичам полдня приходится провести в очереди, чтобы сдать тест. Фото: ВКонтакте

Тестировани на антитела к коронавирусу в Омске продолжает оставаться востребованной услугй. Кто-то делает его для работы, кто-то перед прививкой, чтобы точно знать - ставить ее можно. Желающих настолько много, что они образовали огромную очередь в одном из отделений омского Клинического диагностического центра.

- Ужасная организация сдачи крови на антитела! Вы стоите в очереди из 100 с небольшим человек. Социальная дистанция?! Здесь про это не слышали, нарушение всех возможных и невозможных норм по соблюдению профилактики коронавируса! - к этому гневному посту омич прикрепил фото, где действительно видна длинная очередь. Люди вынуждены ждать приема в узком коридоре, где соблюдать дистанцию и правда трудно.

В пресс-службе министерства здравоохранения обратили внимание на жалобу и посоветовали омичам выбирать время для визита на тест.

- Обращаем внимание пациентов, что процедурный кабинет работает в 2 смены. Рекомендуем выбирать вечерние часы, когда количество пациентов значительно меньше. Также обращаем внимание, что для лабораторной диагностики ковида предусмотрена возможность онлайн оплаты на сайте учреждения, - отметили в пресс-службе.

Об этом же говорят и некоторые комментаторы. Счастливчики, которым повезло не попасть в очереди отмечают, что поток людей значительно ниже в выходные и вечером.