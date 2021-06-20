На грядущей неделе омичей ждут дожди и грозы

Омичей ждет неделя холода и дождей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После аномальной жары в Омск пришло похолодание и, похоже, оно задержится надолго. Как прогнозируют синоптики Обь-Иртышского УГМС, неделя начнется для омичей с дождя и прохлады. Днем в понедельник, 21 июня, температура поднимется максимум до +19, а ночью может опуститься до +4. Такая тенденция сохранится всю неделю. Обещают, что постоянно будут идти дожди, а также сохранится сильный, порывистый ветер.

Более долгосрочные прогнозы не обещают улучшения погоды и на выходных. Даже наоборот, осадки только усилятся, возможно, пройдет гроза. И потепления ждать в ближайшие дни не стоит.