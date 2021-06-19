Съезд партии «Единая Россия» утвердил Оксану Фадину в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы

Оксана Николаевна еще раз поблагодарила омичей и жителей Омской области за поддержку, оказанную на предварительном голосовании партии.

- В случае избрания депутатом Госдумы я продолжу работать на благо Омской области, и в своей работе буду руководствоваться запросами, поступающими от жителей региона, - заверила Оксана Фадина.

Съезд партии также определил направления предвыборной программы, в основу которых легло обращения Президента России Владимира Владимировича Путина.

- Многое из того, о чем сегодня говорил Президент, я получала и в качестве наказов во время встреч с жителями муниципальных районов Омской области и города Омска. На основании ваших обращений, уважаемые омичи и жители Омской области, и своего опыта работы на посту министра экономики региона и мэра города Омска, я сформировала свою предвыборную программу. Результаты нашего большого совместного труда я передала в федеральный центр, и отрадно, что они были услышаны партией и Президентом, - отметила Оксана Фадина.

В частности, это капитальный ремонт школ. Глава государства поручил Правительству и «Единой России» подготовить соответствующую федеральную программу с акцентом на сельские школы. Владимир Путин также поддержал предложение «Единой России» о создании в селах и малых городах современных спортивных площадок.

- Строительство спортивных объектов на селе необходимо. Считаю, что нужна комплексная программа строительства спортсооружений в районах, чтобы у детей, живущих в посёлках и деревнях, была возможность серьезно заниматься спортом. При этом важно не просто строить объекты, но и обеспечивать их тренажерами, спортивным инвентарём, игровым оборудованием, создавать условия для привлечения высокопрофессиональных тренеров, - подчеркнула Оксана Николаевна.

Вопросы модернизации объектов ЖКХ и ремонта дорог – одни из самых часто задаваемых жителями. По решению Президента, на поддержку региональных проектов модернизации систем жизнеобеспечения будет выделено 150 млрд рублей. На ремонт автомобильных дорог дополнительно будет выделено 30 млрд рублей.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва состоятся 19 сентября. Новосибирскую и Омскую области включили в восьмую региональную группу. В партийный список вошли депутат Госдумы Александр Жуков, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, депутат Законодательного Собрания Омской области Игорь Антропенко, мэр города Омска Оксана Фадина, ректор Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств Наталья Багрова.

По 139 округу Омской области «Единая Россия» выдвигает депутата Законодательного Собрания Степана Бонковского. Заместитель представителя Омской области при Правительстве РФ Кирилл Мандрыгин представит 140 одномандатный округ.