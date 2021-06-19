Больше 100 человек: появились свежие данные о заражениях ковидом в Омской области

Коронавирусом заражаются все больше омичей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Омский минздрав опубликовал свежие данные о заражаемости коронавирусовм в регионе. За последние сутки медики насчитали 103 новых заболевших, с тяжелыми симптомами под постоянное наблюдение врачей попали 28 из них. Всего за время пандемии заразились 48 932 человека. В последнее время цифры заболеваемости только возрастают.

А вот статистика выздоровлений пока не радует. За сутки выписали всего 62 человека. Успешно справились с ковидом за все время пандемии 41 408 человек.

Скончались сегодня от нового вируса 5 омичей. Общее число летальных случаев теперь составляет 1 475.

В прививочной компании от коронавируса пока поучаствовал всего 246 531 человек. Полностью вакцинированы на сегодняшний день 202 948, а второй прививки дожидаются 43 583 человека.