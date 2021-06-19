В Омске ищут подростка в футболке с американским флагом

Подросток не дошел до колледжа и пропал. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В Омске уже вторые сутки разыскивают 16-летнего Владислава Мартыненко. Парень пропал накануне, 18 июня. Как рассказали в полиции родители, они отвезли Владислава на занятия в колледж, а вечером он не вернулся домой. Когда стали выяснять, что случилось, сын не отвечал на звонки. Выяснилось, что и на занятия в колледж он в тот день не явился. Никто из друзей тоже не сообщил, что парень у них.

Приметы Владислава: на вид 16 лет, рост 190 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие.

Был одет: черная футболка с изображением флага США, темно-синие джинсы, серые кеды.

Поисками уже занимается полиция. Сейчас опрашивают друзей и возможных свидетелей, а также проводят другие поисковые действия, если вы видели Владислава или знаете, где он может находиться, сообщите по номерам 79-24-02 или 102.