В Омске ученикам автошкол запретили ездить по 13 центральным улицам

Мэрия назвала запретные для учеников автошкол дороги в Омске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в Омске прошел рейд по соблюдению правил учебной езды. Уже давно существует список дорог, по которым передвигаться на учебных автомобилях запрещено. Проезд по ним считается нарушением, за которое предусмотрены штрафы. Там слишком интенсивное движение и неопытные водители часто могут стать причиной аварийной ситуации или затора.

- Курсанты за рулем ведут себя неуверенно, только набираются опыта в управлении транспортными средствами и испытывают стресс. Нетерпеливые водители начинают обгонять учебные автомобили, в связи с чем усложняется ситуация на дороге. Для обучения инструкторам стоит использовать дороги с меньшей интенсивностью, а для отработки движения в плотном потоке есть разрешенные участки, - отметил исполняющий обязанности директора департамента транспорта Вадим Кормилец.

Ученикам автошкол в Омске запрещено передвигаться по следующим улицам:

1. Проспект К.Маркса на участке от улицы Думской до улицы Циолковского;

2. Проспект Мира на участке от улицы Заозерной до улицы Химиков;

3. Улица 70 лет Октября;

4. Улица Б.Хмельницого на участке от улицы Кирова до улицы Масленникова;

5. Улица Гагарина;

6. Улица Герцена на участке от улицы Ленина до улицы Октябрьской;

7. Улица Думская на участке от проспекта К.Маркса до улицы М.Жукова;

8. Улица Интернациональная;

9. Улица Кирова;

10. Улица Красный Путь на участке от улицы Ленина до улицы Фрунзе;

11. Улица М.Жукова;

12. Улица Ленина;

13. Улица Фрунзе