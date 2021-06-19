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Общество19 июня 2021 7:57

В аварии пострадал 14-летний омич на велосипеде

Все произошло на придомовой территории
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Подростка забрали в больницу с песта ДТП.

Подростка забрали в больницу с песта ДТП.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В обстоятельствах аварии велосипедиста и автомобиля разбираются сотрудники омской Госавтоинспекции.

Сообщение о происшествии поступило в полицию накануне, 18 июня. Около 17:50 14-летний подросток на велосипеде пересекал улицу Харьковская. В это же время там проезжал омич на автомобиле марки "КИА". Он не заметил подростка и допустил наезд. В результате ДТП, мальчик попал в больницу. Сейчас за его состоянием наблюдают медики. Как предварительно установили инспекторы, он переезжал дорогу в неположенном месте.

По факту аварии проходит проверка, после окончания которой установят все обстоятельства произошедшего и вынесут процессуальное решение.