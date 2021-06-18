Омский губернатор дал старт строительству нового газопровода в Одесском районе

Губернатор написал на трубопроводе: «Даёшь газ в октябре 2021 года!». Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Одесском районе стартовало строительство нового газопровода длиной 32 километра.

Он сможет доставить голубое топливо в три сельских поселения муниципального образования уже в октябре 2021 года.

Сегодня на месте прокладки межпоселкового газопровода Одесское – Буняковка - Благодаровка - Ганновка побывал Губернатор Александр Бурков. Губернатор написал на трубопроводе: «Даёшь газ в октябре 2021 года!».

- С «Газпром межрегионгаз Омск» мы подписались, что объект будет закончен досрочно. Мы договорились, что введём его досрочно - в октябре газ будет подан в этот газопровод. Готовится к приёму газа два населённых пункта - Благодаровка и Ганновка, где строятся внутрипоселковые сети. Данная работа проводится в соответствии с совместным планом газификации Правительства Омской области и компании «Газпром», мы подписали соглашение на ближайшие пять лет. И одно из направлений в рамках этой программы - Одесский район, - сказал омский губернатор.