Все-таки, «Омские крылья»: Подвели итоги конкурса на название омской хоккейной команды ВХЛ

В Омске появилась вторая профессиональная команда. Фото: hawk.ru

Напомним, в Омске появится еще одна профессиональная хоккейная команда. Кроме основной «Авангарда», выступающего в КХЛ, создана еще и вторая команда, которая будет бороться за призы в ВХЛ.

Название для нее предложили выбрать самим болельщикам. Варианты, кстати, вызвали бурную дискуссию в соцсетях. И вот пресс-служба ХК «Авангард» подвела итоги голосования.

– В финал вышли три названия: «Омские Крылья», «Асгард» и «Каучук», между первыми развернулась нешуточная борьба, все решилось на финишной прямой, – говорится в официальном сообщении клуба. – Итак, «Омские Крылья» – название нашей команды ВХЛ! В новом сезоне мы увидим ее на льду Хоккейной академии «Авангард».

Также у новой хоккейной команды уже появились свои страницы в соцсетях: ВКонтакте, в Инстаграме, в Твиттере.