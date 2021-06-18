Омичи пожаловались на детей, разрисовывавших машины маркерами

Детские шалости попали на камеру видеонаблюдения. Фото: ВКонтакте

В соцсетях омич возмутился поведением детей в районе Нефтяников. Он рассказал, что произошло с несколькими машинами у одного из учебных корпусов СибАДИ. Группа местных детей, два мальчика и девочка, во время прогулки решили немного пошалить и расписали несколько машин маркерами.

- Просьба родителей обратить внимание на своих детей, и внушить, что портить чужое имущество не очень хорошо. Иначе разговоры будут в полиции. Дети, прогуливаясь у СибАДИ, фломастерами рисовали на гараже и на машине (это только то, что попало на видео). На каких объектах они еще нарисовали, только остается догадываться, - обратился через соцсети очевидец. Свои слова омич подтвердил снимком с камеры видеонаблюдения. Качество плохое, но разобрать на фото нескольких детей, которые что-то делают возле машины можно.

В комментариях омичи высказывали разные мнения, но в целом сошлись на том, что детям лучше сразу объяснить, что портить чужое имущество не хорошо.