18 июня началась Приемная кампания – 2021

На фоне роста заболеваемости COVID-19 и ужесточению профилактических мер в различных регионах страны, абитуриентов особенно волнует вопрос, как в этом году будет проходить приемная кампания - очно или дистанционно.

«Абитуриенты могут подать документы различными способами, - говорит врио ректора ОмГУ им. Ф.М. Достоевского Роман Смелик. - Первый - лично, второй - отправить их Почтой России, и третий - с помощью электронных сервисов вузов или через портал Госуслуг».

Так же, очно и дистанционно будут проходить вступительные испытания, которые вуз проводит самостоятельно. Электронные сервисы вузов для подачи документов в прошлом году прошли «проверку боем» и были доработаны таким образом, чтобы максимально упростить подачу документов.

Но основное, и это связано с корректировкой сроков ЕГЭ, — это изменение сроков приёма на программы бакалавриата и специалитета.

Итак, ключевые даты приема 2021:

Прием документов от абитуриентов Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского начнет 18 июня.

Также сдвинулся срок вступительных испытаний: вузы должны опубликовать расписание вступительных испытаний, которые они проводят самостоятельно, до 15 июля.

29 июля завершается прием документов от абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ.

«Зачисление абитуриентов, поступающих на льготные и целевые места, победителей и призеров олимпиад перенесено на 6 августа; зачисление на основные бюджетные места пройдет 17 августа, - рассказывает начальник управления образовательных программ ОмГУ Александр Лаптев. - Вместо оригинала документа об образовании абитуриенты должны подать в вуз согласие на зачисление, в котором они обязуются предоставить оригиналы документов в течение года после поступления и в котором они говорят, что не подавали согласия на зачисление в другой вуз. Это такая же норма, которая была и в 2020 году.

В прошлом году возникли сложности с некоторыми несознательными абитуриентами, которые подали согласия о зачислении в несколько вузов одновременно. Соответственно, были так называемые двойные и тройные зачисления, и вузам пришлось с этим разбираться. В связи с этим в 2021 году увеличен срок между подачей согласий на зачисление и приказом о зачислении - 6 дней с 11 по 17 августа. За это время в приёмной комиссии проверят, нет ли двойных, а то и тройных согласий».

Представители всех вузов - участников пресс-конференции подтвердили готовность к приему документов от абитуриентов. В случае возникновения проблем и вопросов, абитуриенты могут позвонить в приемную комиссию. Телефоны опубликованы на главных страницах официальных сайтов вузов.

Фотограф - Анатолий Галюкшев