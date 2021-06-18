Мотоциклист сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Омске

трехлетний малыш и его мать попали в больницу. Фото: Александр ГЛУЗ

Сегодня днем омич на мотоцикле «Хонда» на пешеходном переходе не пропустил мать с маленьким ребенком. Женщина несла трехлетнего сына на руках, когда в них врезался 34-летний лихач. Все произошло в 12:30 на улице Семиреченской в Кировском округе. Водитель мотоцикла в аварии не пострадал.

Как уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции, женщина и ребенок после ДТП попали в больницу. По факту аварии проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.