Две омичик грабят квартиры, представляясь детям покупателями недвижимости

Полиция ищет мошенниц. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В полицию с заявлением о краже обратились сразу несколько омских семей. Во всех случаях из квартир пропадали крупные суммы денег при одинаковых обстоятельствах. Когда дети оставлись одни, в квартиры стучались две женщины. Они представлялись возможными покупателями квартиры и убеждали детей в том, что родители выставили недвижимость на продажу. Дети пускали аферисток в квартиры, чтобы они могли их посмотреть, а после их ухода пропадали крупные суммы денег.

Женщины похитили из двух квартир 88 тысяч рублей. Они попали на камеры видеонаблюдения в подъезде. Сейчас их разыскивает полиция. Если вы видели их и знаете, где они могут находиться, сообщите в полицию по номерам: 79-22-02, 79-33-02 или 102.