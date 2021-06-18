В центре Омска появился памятник первому светофору

В историческом центре появилась копия первого омского светофора. Фото: 12 Канал

В Омске установили памятник первому светофору. О планах одного из бизнесменов установить его было известно уже давно, и вот сегодня он появился на перекрестке улиц Ленина и Партизанская. Именно на этом месте 70 лет назад в 1950 году в Омске появился первый светофор. Памятник полностью повторяет его облик. Управлялся первый светофор в ручную регулировщиком.

Содержание памятника на себя взял омский бизнесмен, работающий в сфере автобезопасности. Он же и установил его. Все работы согласовали с мэрией города, а внешний вид памятника помогали разрабатывать специалисты из СибАДИ, чтобы он вписывался в облик исторической части города. Его открытие приурочили к 85-летней годовщине образования службы ГАИ - ГИБДД.