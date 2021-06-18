В Омске работает футбольная школа, где перевоспитывают спортом

На первый взгляд, это обычная футбольная школа. Здесь занимаются разные дети. Есть обычные ребята из благополучных семей, есть дети малоимущих родителей и дети из категории риска. Таких обычно называют трудными подростками. Многим семьям сложно отдать ребенка в платную секцию, уделять достаточно внимания, и дети нередко предоставлены сами себе. Последствия воспитания улицей тренер и основатель футбольной школы «Пульс» Павел Платонов в полной мере ощутил на себе. Одно время был зависим от наркотиков, из-за этого потерял семью, дом, доверие близких людей, но собрался, прошел реабилитацию и понял, что хочет уберечь подростков от того опасного пути, на котором побывал сам.

Юных хулиганов сюда приводят родители, а дальше задача тренера – пробудить интерес к спорту, но самое главное – интерес к жизни. Главный инструмент в этом деле – любовь и доброта. Без команды, поддержки друга, не будет победы. Это правило работает и в спорте, и в жизни.

– Мы учим детей быть добрыми, честными, трудолюбивыми, стремимся воспитать в них твердый характер, – рассказывает тренер. – Показываем, что важно уважать соперника. Сегодня далеко не везде этому учат. Если кого-то обидел, попроси прощения. Мы просим детей дружить с родителями, помогать им, рассказывать о том, что было на тренировке. Родители тоже часто бывают не правы по отношению к детям: кричат, заставляют, вместо того чтобы попросить. И через детей мы учим их находить контакт с ребенком, а с детьми много разговариваем. Это наше правило – после тренировки обязательно собираемся и общаемся.

Со своими футболистами Павел выезжает в детские дома, где дети нуждаются в поддержке взрослых. Но самых проблемных подростков находят в социальных центрах. Часто это настоящие беспризорники, и замотивировать их поменять образ жизни – это очень большая, тяжелая работа.

Дети из малоимущих семей получают в футбольной школе бюджетные места, то есть занимаются бесплатно. Помогает тренер ребятам и с формой. Павла Платонова поддерживают многие омичи. Работу тренера заметили и в Региональном отделении Партии пенсионеров в Омской области, сам Павел тоже недавно вошел в ее ряды. А руководитель регионального отделения Иосиф Дроботенко, сам увлеченный футболом, купил спортсменам оборудование для тренировок, которое привез ребятам на базу отдыха, где проходят сборы.

– Здесь больше чем спорт. Это воспитание настоящего мужского характера. И то, что тренеры взялись за такую нелегкую работу, достойно большого уважения. Уверен, что под таким руководством у этих ребят в жизни все сложится хорошо, – сказал руководитель регионального отделения Партии пенсионеров Иосиф Дроботенко.