Александр Бурков открыл в Троицком новый спортивный комплекс

Глава региона пожелал местным спортсменам успехов и больших достижений. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В селе Троицкое Омского района сегодня официально открылся спорткомплекс под открытым небом. Это современное сооружение, где есть все необходимое для занятий разными видами спорта. В комплексе предусмотрены беговая дорожка на четыре полосы с синтетическим покрытием, хоккейный корт из искусственной травы для мини-футбола, секторы для прыжков в высоту и длину, мобильная баскетбольная ферма для стритбола, площадки для воркаута и уличных тренажеров, позволяющие проводить подготовку и сдачу нормативов испытаний ГТО. Можно даже проводить соревнования со зрителями. Их на стадионе сможет разместится 150 человек.

В церемонии открытия принял участие губернатор Омской области Александр Бурков. Он отметил, что спорту в Омском районе уделяют большое внимание, поэтому Троицкое выбрали первым местом для реализации проекта.

В комплексе предусмотрены площадки для занятий различными видами спорта. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- Первый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа мы запустили в Омском районе. Почему именно здесь, у вас? Потому что Омский район — самый спортивный район нашей области. На всех спортивных мероприятиях, особенно на главных ключевых спортивных праздниках, а это «праздник Севера» и «Королева спорта», Омский район всегда входит в тройку победителей. Именно поэтому выбор пал на Омский район, и мы сегодня здесь с вами открываем прекрасный многофункциональный спортивный комплекс. Что приятно, появился он рядом со школой. Надеюсь, что у школьников появится больше возможностей заниматься по всем видам спорта за счёт этого комплекса, - отметил на открытии Александр Бурков.

Спортивный комплекс появился в селе Троицкое в рамках проекта «Спорт – норма жизни». На его реализацию потратили 34 миллиона рублей. На новом стадионе уже начали тренироваться местные спортсмены. В рамках этого нацпроекта до конца года подобные площадки появятся еще в двух районах области, а пока это уникальный для региона проект.

Но на этом развитие спорткомплекса не закончится. Дальше этим будут заниматься местные власти. Администрация Омского района уже планирует дополнить физкультурно-оздоровительный комплекс многофункциональной площадкой, где местные жители смогут практиковаться в командных видах спорта, в частности волейболе. Место под площадку уже определили, на следующей неделе начнутся работы по ее строительству.