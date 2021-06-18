После урагана в Омске упавшие деревья перегородили несколько дорог

Из-за падения деревьев никто не пострадал. Фото: ВКонтакте

Вчера в Омске буквально за несколько минут испортилась погода. Небо мгновенно затянуло тучами, поднялся сильный ветер, местами даже прошел ливень с грозой. Но непогода быстро закончилась, а вот последствия от нее все же остались.

Сразу несколько омичей пожаловались на то, что дороги перекрыты поваленными деревьями. Одно из таких упало на тротуар на улице 8-я Линия. Старый тополь перегородил проход для людей и чуть не закрыл проезд для автомобилей.

Старый тополь рухнул на пешеходную дорожку рядом с детским садом. Фото: ВКонтакте

- Сегодня на тротуар упал тополь. Благо никто не пострадал. Вдоль пешеходной дорожки стоят около 8 высохших тополей. По данному тротуару многие родители ведут детей в детский сад,- отметил автор фото. Омич всерьез опасается, что и другие старые деревья не переживут грядущей непогоды.

О еще одном упавшем дереве рассказал другой омич. Огромный ствол перегородил проезд на улице 20-я Линия. Дерево раскинулось по всей проезжей части, не оставив никакой возможности автомобилистам объехать его.

Ствол полностью перегородил проезд. Фото: ВКонтакте

- Сегодня ведутся активные работы по ликвидации последствий вчерашней стихии, дерево уберут в самое ближайшее время, - ответили в пресс-службе администрации города на жалобы Омичей.