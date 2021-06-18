Омские подростки устроили пикник, украв из магазина 15 килограмм шашлыка

В произошедшем разбирается местная полиция.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В полицию обратился владелец сельского магазина в Русско-Полянском районе. Утром он обнаружил, что в магазин кто-то залез и вынес еды на 5000 рублей.
Следователи осмотрели место происшествия и выяснили, что в магазин залезли через окно, отогнув решетку. В ходе опроса местных жителей выяснилось, что подозреваемыми могут оказаться 13-летний мальчик и его 15-летняя подруга. Подростков в районе магазина видели местные жители. Оказалось, что они гуляли около магазина ночью и решили залезть внутрь. С собой они забрали 15 килограмм мяса для шашлыка и 20 сосисок в тесте. Все это добро пошло на организацию пикника с друзьями.
Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, в ходе которой будет принято процессуальное решение.