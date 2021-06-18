В Омской области лосенок потерял маму и пришел в деревню

Лосенка определили в охотхозяйство.

В деревне Кабанье в Крутинском районе местных жителей ждал необычный сюрприз. Когда стадо коров вернулось с выпаса, среди них обнаружился маленький лосенок. Коровы не стали прогонять малыша, а привели его с собой в деревню. Что делать с диким зверем, сельчане не знал, поэтому сразу же сообщили обо всем местному охотинспектору.

Как уточнили в «Управлении по охране животного мира», скорее всего лосенок потерял маму и прибился к стаду. Его сейчас согласились принять в охотхозяйстве «Белые колки», у которых есть разрешение на содержание и разведение диких животных.

Малыша назвали Лосяш, сейчас он отъедается козьим молоком и знакомится с другими обитателями охотхозяйства. Когда лосенок окончательно оправится и адаптируется, примут решение, как именно содержать малыша.