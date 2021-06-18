Гроза, град и похолодание: Стало известно, какая погода ждет омичей на выходных

Сразу после жаркой. придет холодная неделя. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Омске уже неделю как стоит жара, температура стабильно поднимается выше 30 градусов днем, но уже завтра все изменится. По прогнозам Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 18 июня, вечером возможно резкое ухудшение погоды. Обещают сильный ливень, грозу и град с порывистым ветром до 25-28 м/с.

Температуру в субботу обещают совсем не летнюю, +10…+15 градусов днем и до +11. В воскресенье, 20 июня, улучшений не прогнозируют, температура останется примерно такой же, сохранится и возможность осадков.

Из-за непогоды уже решили перенести «Симфопарк», да и просто отдохнуть на свежем воздухе врятли получится. По более долгосрочным прогнозам, такая погода продержится в Омске всю следующую неделю.