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Общество18 июня 2021 8:04

Гроза, град и похолодание: Стало известно, какая погода ждет омичей на выходных

После недели аномальной жары, придет сильное похолодание
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Сразу после жаркой. придет холодная неделя.

Сразу после жаркой. придет холодная неделя.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Омске уже неделю как стоит жара, температура стабильно поднимается выше 30 градусов днем, но уже завтра все изменится. По прогнозам Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 18 июня, вечером возможно резкое ухудшение погоды. Обещают сильный ливень, грозу и град с порывистым ветром до 25-28 м/с.

Температуру в субботу обещают совсем не летнюю, +10…+15 градусов днем и до +11. В воскресенье, 20 июня, улучшений не прогнозируют, температура останется примерно такой же, сохранится и возможность осадков.

Из-за непогоды уже решили перенести «Симфопарк», да и просто отдохнуть на свежем воздухе врятли получится. По более долгосрочным прогнозам, такая погода продержится в Омске всю следующую неделю.