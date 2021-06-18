Омич отсудил 450 тысяч за попавший в глаз осколок

Омич получил компенсацию по нетрудоспособности и за моральный вред. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До суда дошел спор между машинистом бурильно-крановой самоходной машины и его работодателем. Еще в декабре 2019 года на работе произошел несчастный случай. Резцы затупились и застряли, из-за чего мужчине пришлось выбивать их кувалдой в ручную. Один из осколков, который отлетел от резца, попал рабочему в глаз. Мужчина мог ослепнуть на один глаз, но после долгого лечения все обошлось. Но зрение все равно сильно ухудшилось. В суде установили, что рабочий действовал осторожно, а вот со стороны работодателя смотрел отсутствие контроля за соблюдением правил безопасности. Плюс ко всему, 11 месяцев омич не мог работать из-за лечения.

Во время рассмотрения дело фирма выплатила работнику 293 тысяч за временную нетрудоспособность, но суд решил, что они должны выплатить еще 160 тысяч за моральный ущерб. Фирма решила обжаловать это решение, но новый суд оставил его без изменений, уточнили в пресс-службе прокуратуры.