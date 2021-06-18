В Омске санируют изношенные водоводы

Работы по санации водовода

Работы проводятся без отключения потребителей, закрытым способом, не нарушая благоустройство города и без перекрытия дорожного движения.

Два магистральных трубопровода, подающие питьевую воду с Ленинской водопроводной станции жителям левобережья, городка Нефтяников и частично жителям Центрального округа, проходят этап обновления методом санации. Восстановление сетей осуществляется путём нанесения цементно-песчаного покрытия на внутреннюю поверхность трубы. Таким методом в прошлом году был санирован 7-й водовод (диаметр 1200 мм). В этом году ремонт изношенных трубопроводов ведётся на 5-м водоводе диаметром 1000 мм, а на 11-м, диаметром 1200 мм работы уже завершены.

На сегодняшний день санация трубопроводов – эффективная альтернатива перекладке действующих коммуникаций. Сроки производства работ в несколько раз короче по отношению к новому строительству или перекладке сетей.

Цементно-песчаное покрытие трубопроводов - экологический и безопасный способ обновления водопроводных сетей. Нанесённое на внутреннюю часть трубы надёжное антикоррозийное средство способно ликвидировать дефекты стальных и чугунных труб, возникающие в ходе многолетней и непрерывной эксплуатации. При этом качество воды при транспортировке по обновленным трубопроводам соответствует всем санитарно-гигиеническим нормативам.

Санация водовода: было