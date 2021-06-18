Троих детей из Омска, которых долгое время насиловал отчим, пока оставили с матерью

По версии следствия, Андрей несколько лет развращал своих приемных детей.

Напомним, в начале недели в Омске задержали 40-летнего педофила Андрея Юшкевича (фамилия изменена). Днем ранее к нему домой пришли следователи. После разговора с ними подозреваемый в серии тяжких преступлений в отношении приемных детей сбежал.

Он скрылся в квартире своей знакомой и там попытался покончить с собой. Но нанес себе неопасные раны. На скорой его увезли в Омскую областную клиническую больницу.

Там выяснилось, кто он. В четверг, 17 июня, решением выездного суда Юшкевича арестовали на два месяца на время расследования. Ему грозит до 20 лет колонии.

По версии следствия, 18-летний парень и девочки 15-ти и 10-ти лет на протяжении нескольких лет подвергались сексуальному насилию со стороны отчима. Сейчас дети находятся с матерью.

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