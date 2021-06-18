Из-за ЧП в аэропорту омичи попали в Крым с опозданием почти на сутки

Два самолета из Омска не смогли приземлиться на курорте из-за аварии. Фото: Цуприк Евгений

Накануне в аэропорту Симферополя (Крым) произошло ЧП. С взлетно-посадочной полосы уже после удачного приземления скатился самолет из Москвы. Он увяз шасси в земле. Никто из пассажиров, к счастью, не пострадал, но принимать другие рейсы в аэропорту не смогли. В список задерживающихся попали и два борта из Омска.

Один от «Nordwid» направили в Сочи. Там люди провели несколько часов и к 15:54 вернулись в Крым, хотя должны были быть на месте в 10:35. Еще дольше задержали борт «Уральских авиалиний». Этот самолет отправили в Краснодар. А в Крыму туристы оказались только в 18:00, в то время как их рейс должен был приземлиться в 10:05.