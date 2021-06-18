Солдат из Омска разбился насмерть, выпав из окна военной части в Екатеринбурге

Скорая была вынуждена констатировать лишь смерть парня. Фото: Татьяна ЭЙХМАН

Тело солдата нашли под окнами военной части в Екатеринбурге. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. Предположительно, парень был родом из Омска и проходил службу на Урале по контракту. Он упал с высоты четвертого этаже - в помещении обнаружено разбитое окно. Что случилось, разбираются военные следователи.

- Военнослужащего обнаружили без признаков жизни возле бетонного ограждения территории воинской части. Предположительно, он совершил самоубийство. Прибывшая на место происшествия врачебная бригада скорой помощи констатировала смерть военнослужащего. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.