Омский губернатор - медикам: Врач - это образ жизни

Глава региона поздравил врачей с профессиональным праздником Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Концертном зале состоялось торжество ко Дню медицинского работника. Творческие коллективы поздравляли врачей с их профессиональным праздником. Поздравил омских медиков и губернатор Александр Бурков. Он поблагодарил медиков за их самоотверженный труд.

- Знаю, что еще на первом курсе мединститута студентам говорят, что врач – это не специальность, врач – это образ жизни. Люди не выбирают, когда заболеть, а вы – когда их лечить. И в будни, и в праздничные и выходные дни вы всегда на посту: дежурите, оперируете, спасаете жизни людей. Второй год мы отмечаем ваш профессиональный праздник в непростых условиях пандемии. Второй год многие из вас как на войне – и днем, и ночью в «красных зонах» продолжают борьбу за жизнь каждого пациента, - сказал омский губернатор.

Он отметил, что медицинская отрасль постоянно меняется к лучшему: появляется новое оборудование, растет профессионализм врачей, проходит модернизация отрасли в целом. В прошлом году на развитие региональной медицины из федерального и областного бюджетов направлено более двух миллиардов рублей. Это стало возможно, по мнению Александра Буркова, благодаря стартовавшему по инициативе Президента Владимира Путина нацпроекту «Здравоохранение».

Александр Бурков отметил самоотверженность врачей. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- Я хочу отметить еще одну программу, которую мы приняли в прошлом году. По программе модернизации первичного звена общий объем финансирования на пять лет составит 8,7 млрд. рублей, - сказал глава региона. - Только в этом году мы приобретем 1200 единиц оборудования, сто единиц автотранспорта, также начинаем проведение капитального ремонта поликлиник, ФАПов, порядка пятидесяти единиц будет отремонтировано. Эта масштабная работа делается, с одной стороны, для создания благоприятных, более комфортных условий для вашей работы, с другой стороны, - для приближения современной медицины к нашим омичам.

Губернатор вручил сегодня особо отличившимся представителям отрасли медаль «Луки Крымского», орден Пирогова, знаки отличия «За служение Омской области» трех степеней, медаль «За самоотверженность». Также в торжественной обстановке пяти омичам сегодня было присвоено почетное звание Омской области «Заслуженный работник здравоохранения Омской области».

Получивший сегодня от главы региона знак отличия «За служение Омской области» II степени Владимир Бережной сказал, что эта награда – результат слаженной работы всего коллектива.