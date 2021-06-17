В школьные столовые Омска попали десятки тонн протухшего мяса

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Россельхознадзор перечислил компании, которые поставляли испорченную мясную продукцию в школы, детсады и другие социальные учреждения Омской области. Ранее сотрудники ведомства обнаружили нелегальный цех по переработке мяса. На объекте нарушались правила и сроки хранения продуктов.

В системе «Меркурий» отражена информация о том, что в мае ООО «Мясная гора» отправило более 100 килограммов просроченного мяса, срок годности которого закончился в феврале 2021 года, омскому комбинату «ЛЕВ». Эта компания, в свою очередь, поставила в детский сад №289 фарш «Натуральный». Поставка фарша датируется началом июня, хотя срок годности продукта истёк 14 мая.

Специалисты утверждают, что в соцучреждения попало более 43 тонн некачественной мясной продукции.

«Готовая продукция была поставлена в адрес ООО «Прогресс питания», а в дальнейшем реализована в учреждениях социальной сферы – детские сады и школы, колонии, больницы и детские оздоровительные лагеря», - прокомментировали в омском отделении Россельхознадзора.

Данный инцидент послужил основанием для возбуждения административных дел. Впрочем, виновникам, скорее всего, грозит лишь денежный штраф. Столь мягкое наказание подталкивает многих недобросовестных поставщиков к халатной работе. Особенно это заметно в Петербурге.

В группе «Школьный ревизорро» в социальной сети «ВКонтакте» были опубликованы фотографии мяса со следами проколов. Вероятно, в продукт вводили воду или другие вещества, чтобы поддержать его «привлекательный» вид. Кусок был обнаружен, как утверждает автор фото, в одном из детских садов Кировского района. Поставляет питание в это учреждение «ТЗБ

«Петроградская». Однако надзорное ведомство даже не проверило поставщика на предмет нарушений.

Еще один инцидент связан с комбинатом «Артис-Детское питание». Бывший повар комбината рассказал о недоеденных остатках пищи, которые якобы повторно использовали для приготовления блюд в лицее №378.

Ранее «Артис» уже привлекал внимание Роспотребнадзора. На комбинате были выявлены нарушения санитарных норм. Однако руководство компании проигнорировало предписание надзорного ведомства. Роспотребнадзор обратился в суд, но из-за ошибок, допущенных сотрудниками РПН при составлении документов, тот встал на сторону поставщика. Регулярные жалобы родителей и требования отстранить недобросовестные комбинаты от работы с детьми говорят о необходимости ужесточить наказание для нерадивых операторов социального питания.