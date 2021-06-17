В Омске на проект нового кладбища потратят более 2 миллионов рублей

На новом кладбище появится как минимум 7 тысяч мест. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске уже дано ведут разговоры об открытии нового кладбища в Кироском округе. Его вместимость планируют около 7 тысяч мест. Рядом с ним же должен появиться и крематорий, но это в более далеком будущем. Пока для подготовки проекта кладбища, которое начнут строить в 2022 или 2023 году, готовы выделить 2,2 миллиоа. Уже начали поиск подрядчика.

Как отмечают в техзадании, кладбище построят на территории около 9 гектаров. Ее предстоит разделить на пронумерованные квадраты. Их поделят на ряды. На территории кладбища также должны быть хозяйственно-бытовые постройки, асфальтовые проезды и пешеходные дорожки и общественные туалеты. Проект будущий подрядчик должен закончить до 20 декабря 2021 года.