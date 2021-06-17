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Общество17 июня 2021 14:40

Омичка, которой не дали ключ от домофона, заставила УК в суде снести забор вокруг дома

Женщина всегда была против ограждения
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Домофон установили на заборе, которым обнесли дом без согласия большинства жильцов.

Домофон установили на заборе, которым обнесли дом без согласия большинства жильцов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судебные тяжбы разгорелись из-за ограждения двора дома в центре Омска. Вокруг одного из домов на улице Пушкина появился железный забор с домофоном. Но это не устроило владелицу небольшого магазина на первом этаже, тем более что ключей от домофона она не получила. В итоге она утроила судебную тяжбу с управляющей компанией за то, чтобы снести мешающее ограждение.

В ходе разбирательств выяснилось, что в голосовании приняли участие меньше 2/3 собственников квартир и нежилых помещений, а остальных не опросили даже в заочном порядке. Поэтому решение об установке забора оказалось недействительным. Суд встал на сторону хозяйки магазина и обязал управляющую компанию убрать ограждение.