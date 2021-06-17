Омич с кирпичом ограбил салон сотовой связи

Омич украл два новеньких мобильных. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спокойную работу консультантов в салоне связи нарушил омич. Мужчина спокойно зашел в помещение, у работников он никаких подозрений не вызвал, пока не достал кирпич. Омич удивительно холоднокровно разбил витрину, выбрал два телефона и вышел на улицу. Догнать его продавцы не смогли. Ущерб они оценили в 27 тысяч рублей.

Искать воришку пришлось по описаниям и видео с камеры видеонаблюдения. Грабителем оказался омич без определенного места жительства. Его задержали патрульные в районе железнодорожного вокзала. Омич не стал увиливать и рассказал следователям, что телефоны планировал сдать в ломбард. Сейчас полиция проверяет его причастность к аналогичным преступлениям.