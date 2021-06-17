Омич забыл ключи в замке зажигания и лишился машины

Угонщик попал в аварию и бросил автомобиль в частном секторе. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В полицию с заявлением об угоне обратился 31-летий омич. Он сам занимался покраской и ремонтом машин, поэтому свою машину решил отремонтировать на собственном СТО. Ничего не опасаясь он оставил машину с ключами на территории и ушел домой. А на утро обнаружил, что автомобиль пропал. Вдобавок к этому были сломаны ворота и столб. Ущерб омич оценил в 300 тысяч.

Теперь владельцу придется потратить на ремонт значительно больше, чем планировалось. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Полицейские приступили поиску «Вортекс Тинго» и быстро нашли его в кювете частного сектора на улице 1-я Путевая. От СТО угонщик отъехал совсем немного. При опросе свидетелей выяснилось, что к угону причастен ранее судимый 26-летний омич. Как уточнили в пресс-службе полиции, его задержали. На допросе он рассказал, что шел мимо СТО и заметил, что в замке зажигания авто есть ключи. Этим он и воспользовался, но далеко уехать не смог. Парень не справился с управлением и съехал в канаву. Там он и бросил автомобиль. Угонщику грозит до 5 лет, а беспечному владельцу придется здорово потратиться на ремонт автомобиля.