В Омске за сутки коронавирусом заболело около 100 человек

Коронавирус продолжает распространяться в Омской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В последнее время статистика по коронавирусу выглядит не утешительно. Показатели заражаемости понемногу возрастают каждый день. Сегодня минздрав сообщил о 93 зараженный. Из них с тяжелыми симптомами в ковидные госпиталя попали 39 человек. За все время пандемии в Омской области заразились 48 732 человека.

Выздоровели сегодня только 59 человек. С начала наблюдений справиться с болезнью удалось 41 283 омичам.

Возрастает и смертность. Сегодня скончались 4 пациента, хотя в последнее время этот показатель колебался от 1 до 2 погибших. Всего в Омской области от коронавируса умерли уже 1 466 человек.