В Омске «Симфопарк» перенесут на неделю из-за дождей и похолодания

Проведение музыкального фестиваля перенесли на неделю. Фото: symphopark55.ru

Погода в Омске снова припасла для горожан сюрприз: после недели аномальной жары температура упадет до 10 градусов, пойдут дожди и поднимется ураганный ветер.

В такую погоду никак не получится погреться на солнышке и посидеть на травке. Из-за этого в омской Филармонии приняли решение перенести «Симфопарк», который должен был пройти в субботу, 19 июня, сообщает 12 Канал. Подождать придется неделю. 10-часовой музыкальный марафон пройдет 27 июня, в воскресенье.

Но поможет ли это, не известно. По прогнозам синоптиков, дожди не уйдут из омска всю неделю. Осадки прогнозируют и на воскресенье, разве только с температурой будет лучше, обещают до +19 градусов.