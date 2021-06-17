В Омске чуть не загорелось здание детского сада

Огонь уже начал захватывать деревья и подбираться к постройкам. Фото: ВКонтакте

Накануне вечером в районе Нефтяников на территории детского сада №314 местные жители заметили бушующее пламя. Огонь захватил несколько деревьев и уже подбирался к постройкам. Из-за чего произошел пожар, пока точно не известно, но как сообщили в пресс-службе МЧС, на момент прибытия расчета горел мусор на открытой территории площадью 150 квадратных метров. Пламя уже начинало переходить на деревья.

Пожарным понадобилось полчаса, чтобы отвоевать здание и потушить пожар. Фото: ВКонтакте

О пожаре сообщили вечером, около 21:40. Повезло, что огонь не успел распространиться дальше. С ним справился всего один пожарный расчет. В 22:22 пожар полностью потушили, хозяйственная постройка, к которой и подбирался огонь, не пострадала. Садик работает в обычном режиме. Причины возникновения пожара устанавливаются.