Омичи украли золотую цепь с утопленника, которого выловили в парке

Из Иртыша омичи неожиданно для себя выловили труп. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Неприятная находка ждала отдыхающих прямо возле берега Иртыша. В районе парка Победы всплыло тело мужчины. Его заметили несколько отдыхающих, занимавшихся сапсерфингом. Они и вытащили тело на берег. А дальше, по заявлениям очевидцев, произошло вопиющее.

- Мужчина вытащил его на берег и вызвали полицию. Пока ждали, подплыла моторная лодка и двое молодых мужчин 35-40 лет, быстренько сняли золотую цепь с утопленника. Мы были в шоке. Мужчина, который вытащил, так и не смог отнять у них украшение, - рассказала омичка в соцсетях.

Воришки благополучно скрылись, но номер их лодки сообщили полиции. Теперь в ведомстве разыскивают похитителей. Что касается утопленника, то следов насильственной смерти при осмотре тела не обнаружили.