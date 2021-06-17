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Общество17 июня 2021 9:08

В центре Омска из-за ремонта водопровода на месяц перекроют улицу

Движение транспорта организуют по соседним улицам
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Одна из центральных улиц будет перекрыта почти месяц.

Одна из центральных улиц будет перекрыта почти месяц.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Омске активно ремонтируют трубопроводы. На этот раз в центре города перекроют участок на улице 7-я Северная от Красного Пути до Волховстроя. Там будут проводить ремонтные работы ООО «Росводоканал Омск». Как рассказали в пресс-службе компании, в этом месте произошел разлом и смещение трубы, поэтому отремонтировать ее закрытым способом не получится.

придется сделать довольно большой крюк.

придется сделать довольно большой крюк.

Движение транспорта будет перекрыто с 1 по 30 июня. На это время установят необходимые дорожные знаки, а водителям и общественному транспорту придется пользоваться объездом по улице Кемеровская. В компании приносят извинения за возможные неудобства и просят с пониманием отнестись к необходимости проведения ремонта.