«В Омске выбросы разрешены круглосуточно»: министр экологии прокомментировал жалобы на грязный воздух

Омичи массово жаловались на ночные выбросы. В некоторых районах, Нефтяниках и в Старом Кировске, всю ночь стоял смог и такой сильный неприятный запах, что омичи даже не смогли уснуть. Такая же ситуация, судя по комментариям к постам о загрязнениях в соцсетях, продолжалась и утром.

Жалобы от горожан заметили в минприроды, и его глава Илья Лобов в своем Instagram прокомментировал их. По его мнению, все объясняется тем, что Омск – промышленный город.

- Сейчас поступают сообщения на телефон Минприроды о запахах выбросов. Мобильная Лаборатория будет проводить замеры. Все, абсолютно все хотят дышать чистым воздухом. Омск - промышленный город. Это выбросы 24/7. Разрешенные. Бывает, что не продохнуть, особенно когда НМУ (неблагоприятные метеорологические условия). В эти периоды нет рассеивания. Активисты проекта «Дыши», приглашаю вас на замеры. Давайте объединять усилия. Критикуя, предлагай, - написал министр.

Многие омичи негативно отреагировали на такое заявлении в комментариях. Горожане уверены, что даже в промышленном городе можно соблюдать чистоту воздуха.

- А как же санитарно-защитные зоны вокруг предприятия? Почему фенол чувствуется в десяти километрах от завода СК? Почему мы три дня дышали химией практически круглосуточно при северном/северо-западном ветре? Ничерта это не НМУ, это халатность и безразличие бизнеса к жителям города, - написал один из омичей в комментариях.