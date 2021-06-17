Для ремонта коллектора перекроют участок дороги на 7-й Северной

Движение общественного транспорта в этой части города будет организовано с объездом по улице Кемеровская. На пересечении улиц 7-я Северная, д. 24 и Волховстроя будут установлены две временные остановки для общественного транспорта. Также будут скорректированы режимы работы светофоров: ул. Кемеровская – ул. Волховстроя, ул. Кемеровская – ул. Красный Путь, ул. Волховстроя – ул. 7-я Северная, Красный Путь – 7-я Северная.

«Трасса канализационного коллектора пересекает улицу 7-я Северная между улицами Красный Путь и Малая Ивановская. Телеметрическое исследование показало, что в этом месте произошел разлом и смещение трубопровода, в связи с чем выполнить работы закрытым способом не представляется возможным. В течение месяца в два этапа мы проведём работы на данном участке - санируем коллектор новой полиэтиленовой трубой», - рассказал Евгений Решетников директор по капитальному строительству «Росводоканал Омск».

«Росводоканал Омск» приносит извинения горожанам за возникшие неудобства и просит автомобилистов выбирать альтернативные маршруты движения.

В настоящее время предприятие уже завершает работы на канализационном коллекторе по улице Волховстроя. Все этапы и сроки работ согласованы с администрацией города, чтобы после санации коллектора на улице Волховстроя строители смогли уложить современное и качественное дорожное полотно.

Для справки:

За последние пять лет «Росводоканал Омск» провел реконструкцию 15,3 км канализационных коллекторов. Обновление коммунальной инфраструктуры происходит без финансового участия горожан. В тарифе на водоотведение нет инвестиционной составляющей. Все работы ведутся за счет прочих источников финансирования.