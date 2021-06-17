Губернатор: Инвестиции в омскую экономику выросли до 210 миллиардов Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Во время отчета губернатора о работе омского правительства в 2020 году Александр Бурков подробно остановился на теме инвестиций в экономику региона. Как рассказал губернатор,

инвестиции в омскую экономику выросли до 210 млрд рублей. Рост, несмотря на год пандемии, оказался очень хорошим - почти 14%. Это позволило занять региону в рамках трехлетнего цикла 3 место по стране по темпам роста привлекаемых средств. Для сравнения в 2017 году в экономику удалось привлечь всего лишь 100 миллиардов рублей.

Глава региона, выступая перед депутатами Законодательного Собрания с отчетом, рассказал, благодаря чему удалось добиться таких показателей.

Александр Бурков рассказал о проектах, которые уже реализуются на территории Омска Фото: ВКонтакте

- Это результат последовательной работы команды регионального правительства, администрации города Омска и депутатского корпуса по созданию благоприятного инвестиционного климата. Работы, которую зачастую не видно, но без неё невозможно говорить о развитии. Мы используем все возможные инструменты для поддержки инвесторов, открытия новых производств и создания новых рабочих мест. Это налоговые преференции, специнвестконтракты, концессии, компенсация затрат на строительство, предоставление земельных участков без торгов для масштабных проектов, - сказал омский губернатор.

Продолжают областные власти развивать особую экономическую зону "Авангард". По планам она должна позволить привлечь новые инвестиционные проекты. В правительстве готовы предоставлять бизнесу налоговые преференции.

Рассказал Александр Бурков и о проектах, которые уже реализуются на территории Омской области. Ведется строительство гостиниц («Космос», Hyatt, Hilton), новой хоккейной «Арены Омск», солнечных электростанций. Напомнил губернатор и об итогах визита омской делегации на ПМЭФ-2021 в Санкт-Петербурге. Там омские власти заключили соглашения с лесопромышленным холдингом Segezha Group, строительным «Эталоном» (обе компании, как и сеть гостиниц «Космос», входят в холдинг АФК «Система»), застройщиком «Брусникой», производителем солнечной энергии «Хевел» (и его «Грин Энерджи Рус»).

Омский губернатор сделал акцент на том, что развиваться должна вся территория региона, а не только областной центр. Инвестиционный толчок необходим, по мнению Александра Буркова, и муниципальным районам. Сейчас там действует около 180 различных инвестпроектов.

- Пусть не всегда это миллиардные проекты, главное, что они дают рабочие места и доходы в местные бюджеты, - резюмировал губернатор.