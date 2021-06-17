Омичка напала на полицейского из-за просьбы надеть маску

омичи не всегда соглашаются соблюдать санитарные нормы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области до суда дошло дело о нападении на полицейского. Причиной конфликта стали антиковидные меры, которые в нашем регионе все еще действуют и их обязательно соблюдать.

В марте 2021 года конфликт произошел между участковым и продавщицей в щербакульском магазине. Полицейский попросил женщину соблюдать санитарные нормы, но она оказалась с этим не согласна. Отчаянная женщина даже бросилась на правоохранителя с кулаками. Никто серьезно не пострадал, но 40-летней местной жительнице все же придется ответить перед судом.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, дело уже передано в суд. Женщину обвиняют в применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Своей вины в ходе следствия она не признала.