Под Омском сосед домогался 7-летней девочки

Мужчина приставал к девочке 10 дней. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омской области в Знаменском районе задержали местного жителя, которого обвиняют в домогательствах к несовершеннолетней.

Как выяснили следователи, все произошло в большом селе Знаменское. Там 33-летний сосед с 1 по 10 мая 2020 года приставал к семилетней девочке, живущей буквально в нескольких шагах. Странное поведение сельчанина заметили соседи. Тогда все и открылось.

По ходатайству прокуратуры мужчину задержали и поместили под стражу на 2 месяца. Как объяснили в пресс-службе ведомства, он мог оказать давление на потерпевших и свидетелей. Расследование продолжается. Мужчине предъявлены обвинения по пункту «б» части 4 статьи 132 УК (иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней).